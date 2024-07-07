Генштаб показав навчання Річкової флотилії ВМС на Дніпрі

На річці Дніпро відбулось тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України. Захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження.

Під час відпрацювання елементів контролю судноплавства по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Також у взаємодії з пошуково-рятувальним вертольотом екіпажі катерів вдосконалили навички з рятування особового складу, який терпить лихо.

За підсумками навчання, окрім підвищення навичок особового складу та відпрацювання спільних дій з іншими підрозділами, військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією.