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Генштаб показав навчання Річкової флотилії ВМС на Дніпрі

Неділя 07 липня 2024 07:26
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Генштаб показав навчання Річкової флотилії ВМС на Дніпрі Фото: річкова флотилія ВМС (скріншот з відео Генштабу)
Автор: Вадим Ребрина

На річці Дніпро відбулось тактичне навчання сил і засобів Річкової флотилії ВМС ЗС України. Захід проводився із залученням катерів, що надійшли за програмою міжнародної технічної допомоги та у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Учасники навчань відпрацювали ведення бойових дій річковими силами, зокрема й у складі катерних груп та угруповання катерів, взаємодію з підрозділами, які діють на узбережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега та дії з протимінного спостереження.

Під час відпрацювання елементів контролю судноплавства по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Також у взаємодії з пошуково-рятувальним вертольотом екіпажі катерів вдосконалили навички з рятування особового складу, який терпить лихо.

За підсумками навчання, окрім підвищення навичок особового складу та відпрацювання спільних дій з іншими підрозділами, військові моряки перевірили характеристики та спроможності отриманих закордонних катерів для виконання завдань в умовах сучасної війни з Росією.

Нагадаємо, командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа вважає, що Україні потрібні підводні човни, адже наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

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