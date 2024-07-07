Військові збили ворожий Су-25 в Донецькій області

Сьогодні, 7 липня, на території Донецької області українські воїни-зенітники збили російський літак Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", - наголосили в ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, на Покровському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Втрати російських військових

Нагадаємо, що, за даними українських військових, починаючи з 30 червня по 7 липня РФ втратила понад 8 тисяч солдатів.

Зауважимо, що лише за минулу добу ЗСУ знищили понад 1000 військових. Детальніше про втрати РФ в матеріалі РБК-Україна.

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