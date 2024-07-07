Ультраправі програли. Чим завершились парламентські вибори у Франції

У Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту). Партія проросійської Марін Ле Пен зазнала поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV та Le Figaro .

За даними екзитполу Ifop, неочікувано, але перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", який може отримати від 180 до 215. На другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона з 150-180 місцям. А партія Ле Пен "Національне об'єднання" аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

Але жодна з цих трьох політичних сил не отримує абсолютної більшості в парламенті, а отже доведеться домовлятися про коаліцію.

Лідер партії "Нескорена Франція", яка входить до лівого блоку "Новий народний фронт" Жан-Люк Меланшон, реагуючи на результати екзитполу, заявив, що Макрон повинен буде призначити прем'єр-міністром представника лівого блоку.

"Президент має покликати "Новий народний фронт" до влади", - сказав Меланшон, додавши, що президент "повинен визнати свою поразку".

Тим часом Макрон закликав до "обережності", оскільки результати виборів не відповідають на питання, "хто буде керувати" Францією, розповіло його оточення виданню AFP.

"Блок центристів (лідером якого є Макрон, - ред.) дуже живий", - сказав AFP співрозмовник з оточення президента Франції.