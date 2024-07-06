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У Ростові та області на тлі дронових атак ввели відключення світла

Росія, Субота 06 липня 2024 13:59
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У Ростові та області на тлі дронових атак ввели відключення світла Фото: відключення світла ввели у Ростові та області 6 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Ростові та області запровадили відключення світла. Росіяни скаржаться на відключені світлофори та кондиціонери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Россети Юг", місцеві ЗМІ.

"На території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів", - йдеться у повідомленні компанії.

Уточнюється, що виник дефіцит потужності. Після його ліквідації графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу та включити кондиціонер.

Атаки дронів у Ростовській області

Днем раніше в Росії повідомляли про атаки дронів у Ростовській області. У Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.

Вже вдень стало відомо, що у Ростовській області внаслідок повітряної атаки дронів виникла виникла пожежа на нафтосховище.

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