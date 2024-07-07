Британія оголосила новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси оголосив новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.

Хілі пообіцяв посилити підтримку України через 48 годин після свого призначення на посаду. Так, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та переговорів з міністром оборони Рустемом Умеровим він оголосив про надання нового пакету військової допомоги країні.

Відомо, що новий пакет військової допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів 50 калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових та прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських знарядь AS-90;

61 бульдозер для будівництва оборонних позицій;

підтримку раніше подарованих AS-90, у тому числі 32 нових стволів та критично важливих запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

На сайті уряду зазначили, що під час візиту, який співпав зі святкуванням в Україні щорічного Дня військово-морського флоту, міністр оборони підтвердив, що новий уряд у Вестмінстері зміцнить незмінну відданість Великобританії Україні.

"Можливо, в уряді відбулися зміни, але Великобританія обєднана у підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великобританії, збільшивши постачання життєво необхідної військової допомоги. Цей уряд непохитно у своєму зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно", – заявив Хілі.

Крім того, глава оборонного відомства Британії доручив урядовцям прискорити обіцяний у квітні пакет військової допомоги та забезпечити його повну доставку в Україну протягом наступних 100 днів.

У квітні цього року Великобританія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні, що включає 400 транспортних засобів, 1600 ударних і зенітних ракет, у тому числі додаткові високоточні керовані ракети великої дальності Storm Shadow, 4 млн одиниць боєприпасів і 60 суден, включаючи рейдові.