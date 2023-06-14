Нічна атака на Кривий Ріг та нова військова допомога від США: новини за 13 червня

Війна Росії проти України: останні новини

В окупованому Луганську, 13 червня, пролунали вибухи. Над містом було видно дим.

Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю.

Російські війська замінували та підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Збройні сили України. Це відбувається регулярно.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація з рейдами в Бєлгородській області нібито пов'язана з бажанням України відволікти окупаційні сили з "найважливіших напрямків".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав просування українських військ на Бахмутському напрямку та втрати росіян.

Втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російські військові вночі 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вони запустили по місту шість ракет.

Окупанти поцілили по житловій п'ятиповерхівці та приватному підприємству. Через атаку загинуло 11 людей. Кількість постраждали через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 36 осіб, 12 з них було госпіталізовано.

Через ворожий обстріл у Кривому Розі також було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Шахтарів вже врятували.

Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували Україну в ніч на 13 червня.

За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 "шахедами", один з них - знищено нашими захисниками.

США оголосили новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати Америки (США) виділяють новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони.

Підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Однією з тем обговорень стали ризики аварії на Запорізькій АЕС.

Після підриву Каховської ГЕС на пляжах в Одеській області взяли проби морської води. Фахівці під час перевірки виявили сальмонелу та кишкову інфекцію.

Російські військові в черговий раз відкрили вогонь по Херсону, який підтопило через підрив загарбниками Каховської ГЕС.