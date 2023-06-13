У Кривому Розі збільшилась кількість постраждалих після ракетного удару

Кількість постраждали через російський обстріл Кривого Рогу зросла до 36 осіб, 12 з них було госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, багато хто з постраждалих отримав значни опікі, однак лікарі надають всю необхідну допомогу.

"Є важкі. Ті, хто отримав значні опіки. Лікарі борються за їх життя", - повідомив Лукашук.

Обстріл Кривого Рогу

Російські військові вночі 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вони запустили по місту шість ракет.

Окупанти поцілили по житловій п'ятиповерхівці та приватному підприємству. Через атаку загинуло 11 людей. Раніше повідомлялось, що від обстрілу пастраждали 25 осіб.

Через ворожий обстріл у Кривому Розі також було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Шахтарів вже врятували.

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