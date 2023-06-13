Проблема є. Путін вперше відреагував на рейди у Бєлгородській області

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація з рейдами в Бєлгородській області нібито пов'язана з бажанням України відволікти окупаційні сили з "найважливіших напрямків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав він.

Диктатор заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

При цьому Путін додав, що Україна ще має можливість обстрілювати РФ зі своєї території.

Для вирішення цієї "проблеми" диктатор пропонує підвищувати ефективність контрбатарейної боротьби, але, за його словами, це не означає, що "прильотів" не буде.

Так, диктатор заявив, що якщо "прильоти" продовжуватимуться, то РФ має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб Збройні сили не змогли дістати на територію РФ.

Путін також додав, що загалом у країні нема потреби вводити воєнний стан.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня підрозділи "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму та створити демілітаризовану зони для захисту українців.

РФ одразу заявила, що у Бєлгородській області діють нібито "українські диверсанти". При цьому українська сторона зазначала, що ЗСУ не причетні до цих подій.

1 травня російські повстанці оголосили про проведення другої фази операції у Бєлгородській області РФ.

Тоді вони вдарили "градами" по будівлі МВС у Шебекіно, де знаходилося багато російських силовиків. Вони також знищили російську вантажівку з боєкомплектом та мінометом.

Російська влада навіть визнала втрату контролю над одним із сіл у Бєлгородській області, до якого увійшли бійці РДК.

Крім того, Україна заявила про готовність розглянути звернення цивільних щодо евакуації з Бєлгородської області.

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