В окупованому Луганську пролунали вибухи

В окупованому Луганську сьогодні, 13 червня, пролунали вибухи. Над місто вже видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"У Луганську пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очевидці повідомляють про "приліт" у район луганського автомобільного ринку.

Також місцеві мешканці опублікували фотографії, на яких можна побачити дим після вибуху.

Ситуація в Луганську

Вибухи в окупованому Луганську відбуваються не вперше, протягом останнього місяця в місті фіксували кілька таких випадків.

У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи на території машинобудівного заводу. Очільник ОВА опублікував відео з місця "прильоту".

Також в окупованому Луганську 15 травня чули вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".