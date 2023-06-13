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В окупованому Луганську пролунали вибухи

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Луганськ, Вівторок 13 червня 2023 16:30
В окупованому Луганську пролунали вибухи Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Луганську сьогодні, 13 червня, пролунали вибухи. Над місто вже видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У Луганську пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очевидці повідомляють про "приліт" у район луганського автомобільного ринку.

Також місцеві мешканці опублікували фотографії, на яких можна побачити дим після вибуху.

Ситуація в Луганську

Вибухи в окупованому Луганську відбуваються не вперше, протягом останнього місяця в місті фіксували кілька таких випадків.

У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи на території машинобудівного заводу. Очільник ОВА опублікував відео з місця "прильоту".

Також в окупованому Луганську 15 травня чули вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".

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