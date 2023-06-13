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Обстрілом Кривого Рогу пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти з людьми

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 12:02
Обстрілом Кривого Рогу пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти з людьми Фото: У Кривому Розі обстрілом пошкоджено будівлю ТЕЦ (facebook.com/dtekkrte)
Автор: Олександр Білоус

Через ракетний обстріл росіян у Кривому Розі було пошкоджено будівлю ТЕЦ, знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Пізніше шахтарі були врятовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Як зазначається в повідомленні, уночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж у Дніпропетровській області, без світла залишилася понад 9 тисяч людей.

"У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані", - йдеться в повідомленні.

Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити - в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів, додали в прес-службі.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, у ніч на 13 червня російські війська здійснили ракетну атаку по м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

По місту було запущено шість ракет, всі зафіксовані попадання припали не по військових об'єктах.

Зокрема, російські війська вдарили по житловій п'ятиповерхівці, де були люди. Вже відомо про шістьох загиблих, рятувальні роботи тривають.

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