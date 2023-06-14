Ночная атака на Кривой Рог и новая военная помощь от США: новости за 13 июня

Война России против Украины: последние новости

В оккупированном Луганске, 13 июня, раздались взрывы. Над городом был виден дым.

Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице.

Российские войска заминировали и взрывают гидротехнические сооружения на территориях, где контратакуют Вооруженные силы Украины. Это происходит регулярно.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация с рейдами в Белгородской области якобы связана с желанием Украины отвлечь оккупационные силы по "важнейшим направлениям".

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении и потери россиян.

Потери РФ

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Российские военные ночью 13 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Они запустили по городу шесть ракет.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке и частному предприятию. Из-за атаки погибли 11 человек.Число пострадавших из-за российского обстрела Кривого Рога возросло до 36 человек, 12 из них были госпитализированы.

Из-за вражеских обстрелов в Кривом Роге также было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты, в которых были заблокированы люди. Шахтеров уже спасли.

Противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 ракет, которыми россияне атаковали Украину в ночь на 13 июня.

По предварительной информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также россияне нанесли авиационный удар 4 "шахедами", один из них - уничтожен нашими защитниками.

США объявили новый пакет военной помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут вооружение и техника на 325 млн. долларов.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", - рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также правительство Великобритании анонсировало передачу Украине новой военной помощи в области противовоздушной обороны.

Подрыв Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Одной из тем обсуждений стали риски аварии на Запорожской АЭС.

После взрыва Каховской ГЭС на пляжах в Одесской области взяли пробы морской воды. Специалисты при проверке обнаружили сальмонеллу и кишечную инфекцию.

Российские военные в очередной раз открыли огонь по Херсону, подтопившемуся из-за подрыва захватчиками Каховской ГЭС.