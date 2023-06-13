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Росіяни знову атакують підтоплений Херсон

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Херсон, Вівторок 13 червня 2023 11:57
Росіяни знову атакують підтоплений Херсон Фото: росіяни знову атакують підтоплений Херсон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові в черговий раз відкрили вогонь по Херсону, який підтопило через підрив загарбниками Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Голова ОВА закликав усіх мешканців негайно пройти в укриття.

Прокудін поки не надав жодної додаткової інформації про обстріл.

Ситуація у Херсоні

Після підриву Каховської ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації мешканців. Так, загарбники відкривали вогонь 8 червня, тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Наступного дня окупанти також обстріляли Херсон. А 10 червня росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя, через що три людини загинули та ще десяти отримали поранення.

Тим часом у місті та області рівень води поступово знижується. Це дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

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Херсон Війна Росії проти України
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