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Україна подала запит до Австралії щодо винищувачів F-18, - посол

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Київ, Вівторок 13 червня 2023 13:32
Україна подала запит до Австралії щодо винищувачів F-18, - посол Фото: Україна подала запит до Австралії щодо винищувачів F-18 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна подала до Австралії запит про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18. Мова йде про 41 одиницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Австралії Василя Мірошниченка.

За його словами, був зроблений початковий запит щодо стану приблизно 41 літака, який зберігається на авіабазі на північ від Сіднея. І Україна розглядає потенційну передачу цих літаків, які могли б значно посилити власні Повітряні сили.

"Був запит на інформацію (щодо стану F-18- ред.). Україна розглядає різні можливості у питанні передачі винищувачів, включно з цим", - заявив Мірошніченко.

Австралія може передати Україні списані F/A-18

Нагадаємо, що кілька західних країн вже виявили зацікавленість у постачанні Україні F-16, але інтерес України до австралійських літаків F-18 став лише нещодавно став обговорюватися в публічному просторі.

Як повідомляли ЗМІ, Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets. Однак, до реалізації цього плану ніби поки що далеко.

Втім, в Білому домі прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення США є важливим, оскільки вони володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Як відомо, Австралія списала 41 літак F/A-18 й замінила їх сучаснішими F-35.

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