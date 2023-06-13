США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Що до нього увійде

Сполучені Штати Америки (США) виділяють новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів чиновник.

Яке озброєння отримає Україна

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові системи Javelin;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи AT-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси для руйнування перешкод;

тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

Анонс нового пакету допомоги

Зазначимо, раніше "Голос Америки" писав, що до 40-го пакету увійдуть броньовані машини Stryker і Bradley, які замінять пошкоджену в контрнаступі техніку.

Напередодні офіційний представник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що Вашингтон обізнаний з терміновими потребами України, у тому числі для контрнаступальних операцій.

"Ми зосередимося на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", - наголосив він.

Попередній пакет на понад 2 млрд доларів було оголошено минулого тижня. До нього увійшли боєприпаси для систем ППО Patriot, системи ППО HAWK та ракети, артилерійські снаряди, безпілотники Puma та багато іншого.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу майже на 40 млрд доларів.