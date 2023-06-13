ua ru
Вт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Що до нього увійде

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 13 червня 2023 19:09
США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Що до нього увійде Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Іван Носальський

Сполучені Штати Америки (США) виділяють новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкову зброю, бронетехніку та інше обладнання, необхідне для зміцнення українських сил на полі бою", - розповів чиновник.

Яке озброєння отримає Україна

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів увійшли:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протитанкові системи Javelin;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи AT-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • тактичне обладнання підтримки захищеного зв'язку;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Анонс нового пакету допомоги

Зазначимо, раніше "Голос Америки" писав, що до 40-го пакету увійдуть броньовані машини Stryker і Bradley, які замінять пошкоджену в контрнаступі техніку.

Напередодні офіційний представник Білого дому Джон Кірбі запевнив, що Вашингтон обізнаний з терміновими потребами України, у тому числі для контрнаступальних операцій.

"Ми зосередимося на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою", - наголосив він.

Попередній пакет на понад 2 млрд доларів було оголошено минулого тижня. До нього увійшли боєприпаси для систем ППО Patriot, системи ППО HAWK та ракети, артилерійські снаряди, безпілотники Puma та багато іншого.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу майже на 40 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів, - Маляр
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни