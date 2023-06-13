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Росіяни підривають дамби перед контрнаступом ЗСУ, - Міноборони

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 14:49
Росіяни підривають дамби перед контрнаступом ЗСУ, - Міноборони Фото: Владислав Дудар (t.me/militarymediacenter)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська замінували та підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Збройні сили України. Це відбувається регулярно.

Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони майор Владислав Дудар, повідомляє РБК-Україна з посиланням Military Media Center.

Під час круглого столу Дудар сказав, що російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав Дудар.

Він зазначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Підриви дамб

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ. У Херсонські та Миколаївській області опинилися під водою десятки населених пунктів. Представники Міжнародного кримінального суду в Гаазі вже почали розслідування російського теракту на ГЕС.

Після підриву Каховській ГЕС російські військові підірвали ще одну дамбу - поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Водночас у ЗСУ заявили, що на перебіг контрнаступальних дій це жодним чином не вплине.

До цього вони зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області. Унаслідок руйнування дамби будуть підтоплення населених пунктів на березі річки Мокрі Яли, проте такої катастрофи як в Херсонській області, ймовірно, не буде, оскільки об'єм водосховища в рази менший.

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Збройні сили України Каховська ГЕС
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