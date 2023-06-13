Обстріл Кривого Рогу: в ОВА озвучили кількість жертв

Внаслідок обстрілу житлового будинку в Кривому Розі, який росіяни здійснили в ніч на 13 червня, загинуло троє людей, ще 25 - поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Він зазначив, що три ворожі ракети було збито силами ПвК "Схід", але декілька все ж таки вдарили по місту. Так, внаслідок влучання по п'ятиповерхівці, за попередніми даними, загинуло троє людей, 25 - дістали поранень, з них 19 було ушпиталено. Під завалами все ще знаходяться люди.

"Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його приборкують рятувальники", - зазначив Лисак.

Інші влучання в Кривому Розі

Також росіяни поцілили в приватне підприємство, під завалами складу опинились люди. Наразі відомо про трьох постраждалих, їх госпіталізували. На місці працюють рятувальники - шукають людей під завалами. Крім цього, побиті 6 легкових автомобілей.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Там зруйнована господарська споруда.

Крім цього, пошкодження є у рятувальному підрозділі.

"Усюди працюють відповідні служби. Наслідки цієї цинічної атаки уточнюються", - зазначив Лисак.

Нічна атака 13 червня

Вночі 13 червня росіяни знову обстріляли Україну крилатими ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed.

Крім влучання по Кривому Рогу, відомо, що в Харкові росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру. В Київській області ж працювало ППО і збило всі ворожі цілі на підступах до столиці.

Всього за ніч ворог випустив по Україні 14 крилатих ракет та 4 "шахеди" - 10 ракет і один дрон було збито силами ППО.

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