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Вертоліт та майже півтисячі окупантів: втрати РФ в Україні за добу

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Украї, Вівторок 13 червня 2023 08:15
Вертоліт та майже півтисячі окупантів: втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 13 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 червня, склали 470 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 216 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3935 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7642 (+6) од,
  • артилерійських систем - 3766 (+20) од,
  • РСЗВ - 601 од,
  • засоби ППО - 363 (+1) од,
  • літаків - 314 од,
  • гелікоптерів - 300 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3309 (+2),
  • крилаті ракети - 1183 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6473 (+2) од,
  • спеціальна техніка - 511 (+1)

Атака по Україні 13 червня

Росія знову атакувала Україну у ніч проти 13 червня. Окупанти використовували дрони-камікадзе та ракети. Ворог застосував 14 ракет і 4 дрони. Сили оборони України збили 10 ракет та один БПЛА.

Зокрема, у Кривому Розі ворог атакував житлову багатоповерхівку. На даний момент відомо про 3 загиблих та 25 поранених, причому 7 людей можуть ще перебувати під завалами.

Також повідомлялося про атаку громадянської інфраструктури в Харкові. У Київській області, де, як стало відомо пізніше, було збито всі ворожі цілі, працювала ППО.

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