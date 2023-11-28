Негода в Україні та атака на Смоленський авіазавод: новини за 27 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні

Через негоду в Україні в 16 областях було знеструмлено населені пункти, а на 14 автошляхах перекривали рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків залучили військову техніку.

Детальніше про негоду в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок суттєвого ускладнення погодних умов в Україні є загиблі та постраждалі. Більшість жертв негоди - в Одеській області.

"Вдала операція". ГУР атакувало Смоленський авіаційний завод, - джерела

Бійці Головного управління розвідки Міноборони цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії. Операція була вдалою, цілі вдалося вразити.

Як розповіло джерело, в ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи. Це була атака дронів.

"Це була вдала операція, цілі уражено", - розповів співрозмовник.

За даними РБК-Україна, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.

Трагедія в Броварах: ДБР завершило розслідування, подробиці справи

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня у Броварах, коли загинув голова МВС Денис Монастирський та керівництво міністерства. Скоро матеріали будуть передані до суду.

"У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають у відомстві, про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

"Скіфське золото" повернулося в Україну

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України. "Скіфське золото" повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив: "Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити".

Кулеба відвідає Брюссель: деталі відрядження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 та 29 листопада здійснить візит до Брюсселя.

За даними МЗС, 28 листопада у нього заплановано провести переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Також Кулеба виступить на відкритті в Європейському Парламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини, відкриє VR-виставку "Living the war".

А 29 листопада він візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Дмитро Кулеба також проведе в Брюсселі низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та з міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу", - сказано у повідомленні.

Ігнат про використання Patriot для збиття літаків РФ: я назвав це "брянська різня"

Повітряні сили України успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року. Тоді було збито літаки та вертоліт.

Зокрема спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на питання щодо відео, яке було опубліковано у День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ 3 липня. На ньому було видно, як наші військові імовірно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації 13 травня 2023 року.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони. Я називаю це жартома "брянська різня", - каже Ігнат.

Він також зауважив, що пізніше Patriot було використано і в Одесі. Тоді наші військові за його допомогою над Чорним морем збили ще один Су-35.

"Це трапилося через деякий час після подій у Брянській області. І після цього вони на деякий час перестали там літати, бо зрозуміли, що там небезпечно, можуть збити. Комплекс Patriot – це такі можливості!" - підкреслив речник.

Спікер Палати представників назвав допомогу Україні одним із пріоритетів для США

Допомога Україні є одним із пріоритетів для Сполучених Штатів Америки. Вашингтон виділить додаткове фінансування Києву.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця", - сказав спікер Палати представників США Майк Джонсон.

Джонсон сказав, що існує відчуття терміновості в отриманні допомоги як Ізраїлю, так і Україні, додавши, що серед членів Конгресу "ведеться багато вдумливих переговорів".

Також спікер заявив, що допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, і назвав допомогу Україні ще одним пріоритетом.

"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там (Україні - ред.) допомоги", - сказав Джонсон.

Він пояснив, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.

Чи можуть окупанти атакувати Україну дронами під час негоди: пояснення Повітряних сил

Негода, яка останні кілька днів спостерігається в Україні, не є повною перешкодою для російських атак "Шахедами" та ракетами. Але певні складнощі у ворога виникати можуть.

"Єдине - що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та безпілотників", - розповів Ігнат.

За його словами, щодо нашої системи ППО, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить. Виняток - мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу.

Вперше за чверть століття. Український арбітр отримав призначення на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 між "Реал Сосьєдадом" з іспанського Сан-Себастьяна та австрійським "Зальцбург" розсудить бригада арбітрів з України на чолі з Миколою Балакіним.

Матч "Реал Сосьєдад" – "Зальцбург" відбудеться 29 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Аноета". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Головним рефері буде Балакін. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром буде ще один українець – Ярослав Козик. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме польський арбітр Томаш Квятковскі.

Українські судді не працювали на груповому етапі Ліги чемпіонів від сезону 1998/99. Тоді Василь Мельничук із Сімферополя теж відпрацював у Країні Басків, розсудивши матч між "Атлетіком" із Більбао та "Русенборгом" із норвезького Трондхейма. Нині він працює спостерігачем арбітражу УАФ.