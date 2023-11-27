Зеленський назвав кількість загиблих і постраждалих через негоду

Внаслідок суттєвого ускладнення погодних умов в Україні є загиблі та постраждалі. Більшість жертв негоди - в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив на важливості зробити максимум на місцях, щоб "ми не втрачали життя через негоду".

"На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше - в Одеській області, п'ять людей. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав Зеленський.

Крім того, через стихію відомо про щонайменше 19 постраждалих. Їм було надано медичну допомогу.

"І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація", - розповів президент.

Також Зеленський попередив, що наразі епіцентр циклону переміщається в північні області, і "всюди готові допомагати".

"Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах", - сказав президент, а також відзначив увесь колектив ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - у матеріалі РБК-Україна за цим посиланням.

На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Додамо, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури тощо. Зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму казали, що без світла були 425 тисяч осіб.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.

Додамо, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 28 листопада, у більшості областей не буде опадів, однак вже в середу, 28 листопада, очікується погіршення погоди.