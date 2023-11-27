Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні

Через негоду в Україні в 16 областях знеструмлені населені пункти, а на 14 автодорогах перекрито рух транспорту. Люди опинилися в сніговій пастці на дорогах, а до ліквідації наслідків вже залучають військову техніку.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: МВС, ДСНС, Одеська ОВА, КМВА, КМДА, НГУ, Миколаївська ОВА, Кіровоградська ОВА, Хмельницька ОВА, ДТЕК, Чернігівська ОВА, Харківська ОВА, Полтавська ОВА, Донецька ОВА, Львівська ОВА, "Новини Донбасу", "Суспільне. Крим".

Які наслідки потужної негоди в різних регіонах країни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зауважимо, що загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Водіїв закликають уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога - зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють "Пункти незламності" та пересувні пункти обігріву.

Як заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, найбільше знеструмлень в населених пунктах Одеської, Київської, Миколаївської та Полтавської областей.

Також він схарактеризував, де ситуація з негодою найгірша.

"Якщо взяти по регіонах, то у нас найбільш складна ситуація спостерігається в Одеській області, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївський. Там, напевне, працює найбільше наших рятувальників, працівники нацполіції, комунальні служби, бригади обленерго", - повідомив Хорунжий.

Одеса та область

Траси

Найскладнішою є ситуація на півдні країни. Зокрема в Одеській області снігові перемети сягають півтора - два метри.

Нагадаємо, що трасу Одеса-Рені закрили через негоду, а на автодорогах Київ-Одеса та Одеса-Кучурган ввели обмеження для вантажівок.



До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. І навіть залучили БТРи.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих. Загиблих та госпіталізованих немає.

Проблеми з опаленням

Всі районні великі котельні, які вчора були відключені через перепади напруги електроенергії, працюють та почали подавати тепло в домівки. Окрім котельної на вул. Паустовького в Одесі, де вночі впала труба. Також відомо про 111 дерев, що повалені негодою в місті.

Знеструмлення та транспорт

Станом на ранок в Одесі зафіксували 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту. Наразі працюють такі маршрути:

трамвай №17 (тільки до 6 ст. Великого Фонтану),

трамвай №11,

трамвай №12 по скороченому маршруту Слободський ринок - Олексіївська площа,

тролейбус №12,

тролейбус №7 по скороченому маршруту від вул. Архітекторської до ж/д вокзалу.

По всім іншим маршрутам електротранспорт у зв'язку зі значними пошкодженнями контактної мережі поки не рухається. По маршруту трамвая №20 ходить автобус.

До ліквідації наслідків залучено 15 одиниць спецтехніки та аварійні бригади КП "Одесміськелектротранс".

Київ та область

Станом на ранок понеділка, Київ перебуває у складних погодних умовах. Оголошено ІІ - помаранчевий рівень небезпеки. Триває сильний снігопад та сильний вітер 22 м/с. Продовжуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

Зокрема, у столиці Києві вітер пошкодив найбільший прапор України. Попри те, що його приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище.

Зараз його вже знімають із флагштока та замінять на нове.

Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована. Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі.

За даними КМВА, аварій на газових мережах не було, пасажирський транспорт працює за штатним графіком та підготовлені пункти обігріву.

Наразі школи працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу - вирішують батьки.

Рух транспорту ускладнений. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього місто задіяло:

майже 500 одиниць спеціальної техніки;

майже 4 500 співробітників.

Водіїв просять без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Вʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

Крім того, у Київській області через сильний снігопад в ніч з 26 на 27 листопада та посилення вітру до 25 м/с станом на 09:00 знеструмлено 44 повітряних ліній та 1033 трансформаторних підстанцій.

Енергетики працюють над тим, щоб оперативно повертати світло.

Миколаївська область

Наразі в регіоні перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Протягом доби зі снігових заметів звільнили 99 одиниць автотранспорту, у тому числі 6 автомобілів "швидкої", евакуйовано 290 людей, з них - 35 дітей.

Наразі в заторах перебуває 10 одиниць транспорту та 18 людей (всі дорослі). Загрози життю людей немає. Рятівна робота триває.

Так, на М-13 в заметі знаходиться машина ДСНС з 2-ма рятувальниками та 4 цивільними. Запас палива є. На автодорозі Р-75 - 2 легкові автомобілі та 3 людини.

Також на Р-75 в заторі знаходиться 7 одиниць техніки та 9 людей. До 09:00 планується витягнути 5 одиниць техніки та 6 людей.

Наразі в Миколаївській області знеструмлено 266 населених пунктів та 29 частково. Повалено та прибрано 12 дерев з проїзної частини. Постраждалих та загиблих немає.

Черкаська область

У Черкаській області поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Цілодобово працює оперативний штаб. По області розгорнуто 202 "Пункти незламності". На дорогах державного, територіального та місцевого значення задіяно понад 130 одиниць спецтехніки. Передовсім розчищають автошляхи, де утворилися значні затори.

Наразі у області знеструмлені 44 населених пункти, 16 із них - частково.

Школам рекомендують на день-два перейти на дистанційне навчання у школах. Усі профільні служби продовжують працювати в посиленому режимі.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Через негоду 184 населених пунктів області без електропостачання.

Заборонено рух усіх транспортних засобів на ділянці автотодороги М-13 Кропивницький-Платонове. Орієнтовно - до 14.00. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби.

Хмельницька область

У зв’язку з погіршенням погодних умов у Хмельницькій області сталися порушення в роботі електричних мереж. Всього знеструмлено 45 населених пунктів (Хмельницький район - 29, Кам’янець - Подільський район - 16). Без електроенергії залишилися 3872 - побутових споживачів та 118 - непобутових споживачів.

Для ліквідації ожеледиці на вулицях та дорогах комунальної власності в окремих територіальних громадах було залучено 17 одиниць спецтехніки. Усі відповідні служби працюють.

Чернігівська область

Станом на 6 годину ранку без електропостачання залишилися мешканці 60 населених пунктів Чернігівської області. Це понад 23 тисячі абонентів.

За рішенням ТЕБ та НС в районах рекомендовано провести освітній процес за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти, які проживають поза межами пішохідної доступності, що дасть можливість не використовувати шкільні автобуси під час негоди.

В районах цілодобово працюють всі служби для невідкладних заходів з ліквідації складних погодних умов.

Харківська область

У Харківській області через погіршення погодних умов дорожні служби працюють у посиленому режимі. Ускладнень руху дорогами загального користування державного та місцевого значення немає. Роботи з оброблення доріг протиожеледною сумішшю тривають.

Мешканців області закликають без нагальної необхідності не їздити автотранспортом та бути максимально обережними на дорогах.

Внаслідок негоди у області відсутнє електропостачання у близько 2800 домоволодінь в 10 населених пунктах Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Крім того, є заявки щодо проблем з електропостачанням від окремих мешканців Барвінківської та Борівської громад Ізюмського району, Близнюківської громади Лозівського району та жителів Куп'янської та Чугуївської громад.

Полтавська область

Полтавську область також засніжило. Через погіршення погоди на території області знеструмлені 437 населених пунктів, а це понад 18 тисяч абонентів.

Автошляхи в регіоні в проїжджому стані. До робіт залучили 158 одиниць техніки та 211 працівників.

Пасажирський транспорт працює в штатному режимі.

Львівська область

У Львівській області прогнозують пориви вітру до 20 м/с. Рівень небезпеки - жовтий. Негода може спричинити пошкодження електромереж.

В ОВА закликають у разі пошкодження електромереж не наближатися до них ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом.

Жителям регіону також нагадують - якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103 або 112.

Донецька область

В Донецькій області внаслідок негоди у Мирнограді зірвало покрівлю на школі.

Фото: в Донецькій області через негоду постраждала будівля школи (t.me/IhorMoroz_donoda)

Також у Краматорську через непогоду знеструмлено деякі райони міста.

Відсутність світла спричинила також зупинку деяких котелень та насосних станцій.

Аварійні бригади РЕМ та всіх інших служб працюють над ліквідацією наслідків, спричинених сильним вітром.

Ситуація на окупованих територіях

Донецька та Луганська області

Через негоду на окупованій території Донецької області без світла залишилося понад півмільйона абонентів. Про такі ж цифри повідомляли вчора і в окупованому Криму.

Як повідомляє "Міністерство вугілля та енергетики ДНР", знеструмлено понад 40 високовольтних підстанцій, 19 повітряних ліній електропередачі, без напруги залишилося 525 тисяч побутових абонентів.

Тим часом на окупованій території Луганської області без електроенергії залишилося 23 874 абоненти, повідомляє так зване "МНС ЛНР".

Крим

В окупованому Криму внаслідок сильного шторму без світла залишилося майже півмільйона людей. На півострові перекрито половину автомобільних доріг.

Затоплено набережні, повалено сотні дерев, зриває дахи із будівель, фіксуються постійні аварії на електромережах та газопроводах. На в'їзді до Євпаторії море вийшло з берегів, з міста евакуюють людей.

Також відомо, що є один загиблий та 4 постраждалих. У Криму цієї ночі ураганний вітер сягав 144 км/год.

Крім того, на побережжі змило пляжі, котеджі, пірси, а також усю берегову лінію оборони. Затопило окопи, змило інженерні споруди та вогневі позиції окупантів.

Нагадаємо, що погода в Україні сьогодні також погіршиться. В низці регіонів очікується сніг, мокрий сніг, сильний вітер та ожеледиця.

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