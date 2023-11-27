Півтисячі окупантів та три танки: ЗСУ розповіли про втрати ворога на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 26 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку ліквідували понад 500 окупантів та знищили три танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Загальні втрати ворога за добу склали 514 осіб. Ще один окупант здався в полон.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

"Окупанти продовжують наземні атаки, втратив за добу понад 500 осіб та 3 танки. Близько 80 відсотків - на Донеччині. Активно задіював авіацію", - повідомив Тарнавський.

Ситуація на фронті

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.

Також СО України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.

Крім того, Інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни стверджують, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.