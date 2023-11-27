Столтенберг про "глухий кут" у війні в Україні: ситуація на полі бою дуже складна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав ситуацію на полі бою в Україні дуже складною. Лінія фронту з початку контрнаступу ЗСУ не сильно змінилася, однак російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єнса Столтенберга під час пресконференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Столтенберга відповідаючи на питання, як виглядає ситуація на фронті в Україні та що в Альянсі готові зробити для виходу з "глухого кута" заявив, що ситуація дуже складна.

"Ми бачимо інтенсивні бойові дії. Дуже складна ситуація вздовж лінії фронту. Особливо на сході. Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той час лінія фронту суттєво не змінилася. Тобто ми маємо розрізняти те, що лінія фронту не пересувається і те, що відбуваються інтенсивні бойові дії", - зазначив генсек НАТО.

Він додав, що Альянс та країни-партнери "дійсно вражені хоробрістю та компетентністю ЗСУ і їх можливістю завдавати ударів за лінією оборони росіян на окупованих територіях".

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає супротивник. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням. А також українці відштовхнули Чорноморський флот РФ. І це велике досягнення", - наголосив Столтенберг.

Оцінка Залужної ситуації на фронті та висловлювання про "глухий кут"

Нагадаємо, минулого тижня у виданні The Economist з'явилася стаття від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За його словами, ситуація на фронті могла зайти в глухий кут і зараз жодна зі сторін не може просуватися, оскільки однакового технологічно оснащена. Генерал зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Як зазначило видання Politico, стаття Валерія Залужного розпалила "партійні пристрасті" в американському Конгресі, а у Білому домі заявили про важливість продовження підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на статтю Залужного. Глава держави також наголосив, що ситуація на фронті не є патовою. Також він додав пізніше, що Україна розглядає можливість зміни своєї стратегії у війні із РФ.