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Ховався за згорілою БМП. У Генштабі показали знищення окупанта під Авдіївкою

Авдіївка, Понеділок 27 листопада 2023 22:37
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Ховався за згорілою БМП. У Генштабі показали знищення окупанта під Авдіївкою Архівне фото: У Генштабі показали знищення окупанта під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили росіянина, який ховався в полі в районі Авдіївки. Процес знищення окупанта вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог продовжує наступати на Авдіївському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі окремо повідомили, що після масштабних втрат в броньованій техніці, активно задіяна піхота противника, яка пересувається малими групами.

Але воїни 47 окремої механізованої бригади ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.

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