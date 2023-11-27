"Скіфське золото" повернулося в Україну

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного музею історії України.

"Скіфське золото" повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив: "Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити".

Історія "скіфського золота"

На початку 2014 року колекцію "скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму Росію, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про передачу "скіфського золота" Україні.