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Війська РФ обстріляли житловий сектор Нікополя, є поранена

Понеділок 27 листопада 2023 19:08
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Війська РФ обстріляли житловий сектор Нікополя, є поранена Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

"27 листопада російські військові вкотре обстріляли житлові сектори м. Нікополь. Поранення отримала місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в результаті російської атаки пошкоджень зазнали багатоквартирні та житлові будинки, господарчі споруди, адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб, автомобілі, лінії електропередач, газопровід.

Фото: Війська РФ обстріляли житловий сектор Нікополя (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялось, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

Також 13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

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Нікополь Війна Росії проти України
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