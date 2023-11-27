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ЗАЕС майже цілий день була на межі блекаута. В Енергоатомі розповіли, що сталося

Запоріжжя, Понеділок 27 листопада 2023 08:45
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ЗАЕС майже цілий день була на межі блекаута. В Енергоатомі розповіли, що сталося Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Тимчасово окупована російськими військами Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту у неділю, 26 листопада. В цей час станція отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

"26 листопада о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Знеструмлення енергоблоку

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну. Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

Знеструмлення ЗАЕС

Нагадаємо, перебуваючи під російською окупацією, Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий. Наприклад, 14 листопада на станції стався частковий блекаут - знеструмлено енергоблок №6 ЗАЕС, потім запустилися дизель-генератори та системи безпеки. У такому режимі блок був 90 хвилин.

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