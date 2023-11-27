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Чи можуть окупанти атакувати Україну дронами під час негоди: пояснення Повітряних сил

Понеділок 27 листопада 2023 16:45
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Чи можуть окупанти атакувати Україну дронами під час негоди: пояснення Повітряних сил Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил (mil.in.ua)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько
Експерт: Юрій Ігнат

Негода, яка останні кілька днів спостерігається в Україні, не є повною перешкодою для російських атак "Шахедами" та ракетами. Але певні складнощі у ворога виникати можуть.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Єдине - що через перепад температур з плюсу в мінус може бути обмерзання окремих елементів. Це може вплинути на аеродинамічні якості самого планера і він може впасти. Поривчастий та штормовий вітер істотно впливає на роботу пілотованої авіації та безпілотників", - розповів Ігнат.

За його словами, щодо нашої системи ППО, жодних перешкод для її роботи нинішня погода не становить. Виняток - мобільні групи, яким негода може ускладнити роботу.

Негода в Україні

Нагадаємо, останні кілька днів спостерігається негода. Зокрема, на вулиці пройшла хуртовина, а також був сильний вітер.

При цьому російські окупанти не запускали свої дрони по Україні цієї ночі.

Раніше Ігнат прогнозував, що росіяни у найближчий час в рази більше застосовуватимуть дрони, ніж ракети.

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