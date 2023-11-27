Спікер Палати представників назвав допомогу Україні одним із пріоритетів для США

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця", - сказав він.

Джонсон сказав, що існує відчуття терміновості в отриманні допомоги як Ізраїлю, так і Україні, додавши, що серед членів Конгресу "ведеться багато вдумливих переговорів".

Україна є одним із пріоритетів, а Путіну не можна дозволити марширувати Європою

Також спікер заявив, що допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США, і назвав допомогу Україні ще одним пріоритетом.

"Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там (Україні - ред.) допомоги", - сказав Джонсон.

Він пояснив, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.

Допомога Україні від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається допомога Ізраїлю.

Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена стосовно допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.