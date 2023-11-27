У Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки
Бойовик "ДНР" допомагав окупантам заряджати ствольну артилерію і танки. За це його засудили до 15 років в'язниці в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі справи
Обвинувачений у березні 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в НЗФ так званої "ДНР".
Його було призначено водієм-механіком "2 мотострілецької роти 2 мотострілецького батальйону 11 окремого мотострілецького полку "Восток", так званої "ДНР", що створена, підпорядкована, керована та фінансована РФ.
Надалі на виконання наказу військового командування Збройних сил РФ, діючи умисно, у складі не передбаченого законом збройного формування, здійснював завантаження боєприпасів до:
- РСЗВ "Град";
- Танків Т-64;
- Ствольної артилерії калібру 152 мм;
- Іншої важкої військової техніки, для забезпечення потреб ЗС Росії.
Суд відправив його до в'язниці
Зазначається, що 57-річного уродженця Полтавської області визнано винним у державній зраді та участі в незаконному збройному формуванні так званої "ДНР".
Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокуратура окремо повідомила, що в період липень-жовтень 2023 року було ухвалено вироки щодо 5 бойовиків незаконних збройних формувань РФ. Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вироки для зрадників в Україні
Нещодавно був засуджений мешканець Слов'янська, який коригував російські ракетні удари по місту і здавав позиції ЗСУ.
Іншого зрадника засудили до 13 років за співпрацю з окупаційною "владою". Житель Куп'янська влаштувався до них працювати правоохоронцем.
Також житель Херсонської області під час окупації Росією добровільно погодився на співпрацю з РФ та працював на окупантів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.
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