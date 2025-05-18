Дальність до 12 тисяч км. Чим небезпечна ракета РС-24 "Ярс" з ядерного арсеналу Путіна
Головне управління розвідки Міноборони попередило, що в ніч на 19 травня Росія планує запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Маневр навчально-бойовий і спрямований на залякування України та її партнерів.
РБК-Україна розповідає, що відомо про ракету РС-24 «Ярс» і чим вона небезпечна.
Головне
- Для чого зробили РС-24 "Ярс"?
- Чи є зв'язок із ядерною зброєю?
- Коли РС-24 "Ярс" прийняли на озброєння і чим він небезпечний?
Для чого створили РС-24 "Ярс"
РС-24 "Ярс" - стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління, розроблений Московським інститутом теплотехніки (МІТ) для заміни комплексу "Тополь-М".
Ця зброя призначена для нанесення удару у відповідь у разі ядерної агресії. Тобто для доставки ядерних боєзарядів на міжконтинентальні відстані. Комплекс існує у двох варіантах: шахтного та мобільного базування.
Його основа - модернізована ракета від комплексу "Тополь-М" з бойовими блоками, що розділяються.
Перший пуск і прийняття на озброєння
Перший випробувальний пуск відбувся 29 травня 2007 року на полігоні "Плесецьк". Випробування були завершені до кінця 2009 року, і того ж року ракетний комплекс прийняли на озброєння.
З 2010 року "Ярс" почали масово постачати в ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) Росії.
Чи є зв'язок із ядерною зброєю
Ракетний комплекс "Ярс" проєктувався як носій ядерних боєзарядів, тому має прямий зв'язок із ядерною зброєю. Ракета оснащується:
- головною частиною, що розділяється, - від 3 до 6 індивідуально розташованих ядерних блоків;
- потужність одного бойового блоку - близько 500 кілотонн, що в десятки разів перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму.
Мета РС-24 "Ярс" - подолання протиракетної оборони (ПРО). Ракета може змінювати траєкторію, блоки летять незалежно.
Скільки загалом було пусків
З 2007 року здійснено понад 10 випробувальних і навчально-бойових пусків. У відкритих джерелах сказано, що часто використовуються навчальні боєприпаси (неядерні макети) для демонстрації готовності.
Останні пуски були:
- 6 лютого 2019 року з полігону "Плесецьк";
- 18 жовтня 2022 року - тренування стратегічних сил;
- 19 травня 2025 року (запланований пуск) - за даними ГУР МО України.
Чим небезпечний російський РС-24 "Ярс"
Ракетний комплекс РС-24 "Ярс" становить кілька небезпек, а саме:
- дальність польоту - від 10 до 12 тисяч кілометрів, що дає змогу вражати цілі в будь-якій точці планети;
- висока живучість - мобільні ПУ можуть змінювати позиції і важко відстежуються супутниками;
- швидкість польоту - понад 20 Махів на фінальній ділянці;
- подолання ПРО - завдяки хибним цілям, складній траєкторії та гіперзвуковим блокам.
Усе це робить "Ярс" одним із найнебезпечніших компонентів ядерної тріади Росії. Однак, як правило, характеристики є заявленими і можуть нести в собі елементи російської військової пропаганди.
Інші "навчально-бойові" випробування Росії
Нагадаємо, що 21 листопада 2024 року Росія застосувала ракету "Орєшнік" в без'ядерному оснащенні по заводу "Південмаш" у Дніпрі. Запуск було здійснено з полігону "Капустин Яр" (Астраханська область, РФ). Випробування було проведено під час війни проти України.
Імовірно, "Орєшнік" заснований на міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж". Дальність польоту близько 800-850 км, пікова швидкість досягала 11 Махів.
Ця ракета може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Існує складність перехоплення через її високу швидкість.
Нові загрози удару "Орєшніком"
Нагадаємо, напередодні 9 травня російські Telegram-канали писали, що глава Кремля Володимир Путін нібито наказав "визначити цілі для удару по Києву" ракетою "Орєшнік". У РНБО України заявили тоді, що вважають це невдалою спробою залякування.
Також днями глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що розвідка завжди попереджає українців, якщо є загроза застосування зброї.
"Ви ж бачили, що від ГУР МО не було ніякої (інформації про загрозу удару "Орєщніком", - ред.). Заспокойтеся, коли щось відбувається, ви завжди, на жаль, від нас бачите попередження", - відповів він журналістам про ймовірний запуск.
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