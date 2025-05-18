ua en ru
Нд, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський надіслав листа Трампу: що в ньому

Неділя 18 травня 2025 19:33
UA EN RU
Зеленський надіслав листа Трампу: що в ньому Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа. Він містить нові пропозиції щодо співпраці в ОПК і торгівлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

Зазначимо, що сьогодні у Римі Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і главою американського Держдепартаменту Марком Рубіо. Інформація про лист була опублікована у звіті про цю зустріч.

"Окрема увага - реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі із Венсом і Рубіо обговорили декілька тем. Зокрема: перемовини України та РФ в Стамбулі, санкції проти Росії, оборонну співпрацю та спільний тиск на Москву.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - наголосив президент.

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Угода США та України про надра

Раніше РБК-Україна повідомляло, в ніч на 1 травня Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво (вона ж угода про надра). Підписання відбулося у Вашингтоні.

Незабаром, 8 травня, Верховна Рада ратифікувала документ. Також відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Далі, 13 травня, обидві країни підписали ще дві технічні угоди. Саме їх підписання потрібне було для того, щоб угода про надра набула чинності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Кожна третя відстрочка вже онлайн: що ще покращив "Резерв+" за рік після запуску
Кожна третя відстрочка вже онлайн: що ще покращив "Резерв+" за рік після запуску
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну