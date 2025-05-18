Зеленський надіслав листа Трампу: що в ньому

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа. Він містить нові пропозиції щодо співпраці в ОПК і торгівлі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.

"Окрема увага - реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні у Римі Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і главою американського Держдепартаменту Марком Рубіо. Інформація про лист була опублікована у звіті про цю зустріч.

Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі із Венсом і Рубіо обговорили декілька тем. Зокрема: перемовини України та РФ в Стамбулі, санкції проти Росії, оборонну співпрацю та спільний тиск на Москву.

"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - наголосив президент.

Детальніше про зустріч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Угода США та України про надра

Раніше РБК-Україна повідомляло, в ніч на 1 травня Україна і США підписали угоду про економічне співробітництво (вона ж угода про надра). Підписання відбулося у Вашингтоні.

Незабаром, 8 травня, Верховна Рада ратифікувала документ. Також відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Далі, 13 травня, обидві країни підписали ще дві технічні угоди. Саме їх підписання потрібне було для того, щоб угода про надра набула чинності.

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