Хто фаворит на виборах у Польщі та чи буде другий тур: з'явилися екзит-поли

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся у неділю, 18 травня. За результатами перших екзитполів визначилися головні фаворити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закрилися о 21:00. Загалом у 2025 році на виборах президента мають право голосу близько 29 млн громадян Польщі.

До першого туру допустили 13 кандидатів. Основні претенденти на посаду президента Польщі:

Рафал Тшасковський - лідер рейтингів, ліберальний мер Варшави, якого висунула керівна партія "Громадянська платформа" (більше про нього - читайте за посиланням);

Кароль Навроцький - історик та голова Інституту нацпам'яті, висунутий правоконсервативною партією "Право і справедливість" (читайте про нього у нашому матеріалі);

Славомір Менцен - представник ультраправої "Конфедерації", активно демонструє антиукраїнську позицію (РБК-Україна розповідало про нього раніше).

За попередніми даними екзитполу Ipsos, найбільше голосів набирає Тшасковський. У нього 30,8% голосів виборців. На другому місці Навроцький з 29,1% голосів. Третє місце - Менцен з 15,4% голосів.

Відзначимо, якщо жоден кандидат не набере більш як 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. Він запланований на 1 червня.