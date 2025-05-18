Хто фаворит на виборах у Польщі та чи буде другий тур: з'явилися екзит-поли
Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся у неділю, 18 травня. За результатами перших екзитполів визначилися головні фаворити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.
Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закрилися о 21:00. Загалом у 2025 році на виборах президента мають право голосу близько 29 млн громадян Польщі.
До першого туру допустили 13 кандидатів. Основні претенденти на посаду президента Польщі:
- Рафал Тшасковський - лідер рейтингів, ліберальний мер Варшави, якого висунула керівна партія "Громадянська платформа" (більше про нього - читайте за посиланням);
- Кароль Навроцький - історик та голова Інституту нацпам'яті, висунутий правоконсервативною партією "Право і справедливість" (читайте про нього у нашому матеріалі);
- Славомір Менцен - представник ультраправої "Конфедерації", активно демонструє антиукраїнську позицію (РБК-Україна розповідало про нього раніше).
За попередніми даними екзитполу Ipsos, найбільше голосів набирає Тшасковський. У нього 30,8% голосів виборців. На другому місці Навроцький з 29,1% голосів. Третє місце - Менцен з 15,4% голосів.
Відзначимо, якщо жоден кандидат не набере більш як 50% голосів, відбудеться другий тур виборів. Він запланований на 1 червня.
Вибори у Польщі
З 2015 року Анджей Дуда обіймає пост президента Польщі. Проте польське законодавство заборонює йому балотуватися втретє.
Президентська кампанія у Польщі стартувала у середині січня. Заявки на участь у цьогорічних президентських виборах подали 17 кандидатів, але допустили тільки 13. Це найбільша кількість кандидатів з 1995 року.
На початку травня Польща звинуватила Росію у спробі втрутитися у президентські вибори. За кілька днів до виборів Польща викрила спробу втрутитись у вибори з-за кордону.
Останні соцопитування показували, що Рафал Тшасковський мав набирати близько 31,5% голосів, а Навроцький - близько 23,6%. Третє місце в рейтингах посідав Славомір Менцен.
Детальніше про вибори у Польщі і чому це важливо для України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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