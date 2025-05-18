Проросійський Сіміон оголосив себе переможцем на виборах президента Румунії

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон оголосив сам себе переможцем на виборах. Однак перші екзитполи свідчать про протилежне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост політика в соцмережі Х.

"Я новий президент Румунії", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні в країні відбувся другий тур президентських виборів. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку, і закрилися о 21:00 за місцевим часом.

До другого туру вийшли праворадикал Джордже Сіміон (у першому турі набрав 40,96%) і прозахідний колишній мер Бухареста Нікушор Дан (отримав 20,99% голосів у першому турі).

Згідно з екзитполами CURS і Avangarde, перевагу отримує ліберальний кандидат Нікушор Дан. Він набирає в межах 54% голосів, а проросійський Сіміон - 45%.

Вибори в Румунії

Нагадаємо, що сьогоднішні вибори президента в Румунії є повторними. Попередні відбулися в листопаді місяці 2024 року, однак було анульовано.

Результати були списані через підозри у зовнішньому втручанні на користь ультранаціоналіста Келіна Джорджекску, який у повторних виборах уже не брав участі. У зв'язку з цим його заміною у виборчих перегонах став Джордже Сіміон.

Детальніше про вибори в Румунії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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