Дан vs Сіміон. У кого вищі шанси стати президентом Румунії: перші дані екзитполів
В Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента - обирали між прозахідним та антиукраїнським кандидатами. З'явились перші результати екзитполів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Digi24.
Виборчі дільниці у Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування завершилося о 21:00.
У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, за якого у першому турі проголосували 20,99% виборців, та праворадикал Джордже Сіміон, який набрав 40,96% у першому турі.
За результатами екзитполу CURS, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Він набирає 54,1% голосів виборців, а його опонент ультраправий Джордже Сіміон - 45,9%.
Водночас за даними екзитполу Avangarde, Дан набирає 54,9% голосів виборців, а Сіміон - 45,1%.
Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становить майже 65%. Наголосимо, що офіційні результати голосування ще не оприлюднені.
Вибори у Румунії
Нагадаємо, що ці президентські вибори у Румунії є повторними. Попередні відбулися у листопаді 2024 року, але були анульовані. Причиною цього стали підозри у зовнішньому втручанні на користь ультранаціоналіста Келіна Джорджеску. Він не брав участь у новому голосуванні.
Його фактичною заміною на виборчих перегонах став лідер Альянсу за об'єднання румунів (AUR) Джордже Сіміон. Він заявляв, що у разі переговори на президентських виборах забезпечить Джорджеску керівну посаду. Сіміон - відомий проросійською риторикою та критикою Європейського Союзу.
Натомість мер Бухареста Нікушор Дан є прихильником ЄС і НАТО. Він заявляв, що підтримка України - життєво важлива для безпеки Румунії в умовах загрози з боку РФ.
Більше про вибори та ультраправий розворот Румунії - у матеріалі РБК-Україна.
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