Дан vs Сіміон. У кого вищі шанси стати президентом Румунії: перші дані екзитполів

В Румунії у неділю, 18 травня, відбулося голосування у другому турі виборів президента - обирали між прозахідним та антиукраїнським кандидатами. З'явились перші результати екзитполів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Digi24.

Виборчі дільниці у Румунії відкрились о 07:00 за місцевим часом, голосування завершилося о 21:00. У другий тур вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан, за якого у першому турі проголосували 20,99% виборців, та праворадикал Джордже Сіміон, який набрав 40,96% у першому турі. За результатами екзитполу CURS, перевагу здобуває ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан. Він набирає 54,1% голосів виборців, а його опонент ультраправий Джордже Сіміон - 45,9%. Водночас за даними екзитполу Avangarde, Дан набирає 54,9% голосів виборців, а Сіміон - 45,1%. Явка виборців на момент закриття виборчих дільниць становить майже 65%. Наголосимо, що офіційні результати голосування ще не оприлюднені.