РФ атакувала евакуаційний автобус на Сумщині: більшість жертв - жінки похилого віку

На Сумщині російський дрон-камікадзе "Ланцет" поцілив у рейсовий автобус, який вивозив мирних жителів із Білопілля. Більшість жертв - жінки похилого віку.

Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Як повідомив Зарко, удару було завдано вже за межами міста, куди транспорт вивіз людей на евакуацію.

Удару завдав дрон-камікадзе "Ланцет", який був наведений розвідувальним безпілотником.

За його словами, унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей, ще п’ятеро зазнали поранень. Їм надали першу медичну допомогу на місці та доправили до лікарні в Суми.

Наразі триває вивезення тіл загиблих. Частину з них ще не вдалося ідентифікувати. Серед жертв - переважно жінки пенсійного віку, а також двоє-троє чоловіків.