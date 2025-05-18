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Туреччина виявила гігантське родовище газу в Чорному морі

Неділя 18 травня 2025 03:36
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Туреччина виявила гігантське родовище газу в Чорному морі Ілюстративне фото: Туреччина стане більш енергонезалежною державою (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Нове родовище природного газу забезпечить потреби турецького населення майже на чотири роки.

Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За словами глави держави, відкриття було зроблене компанією Türkiye. Роботи почалися 27 березня на чорноморському родовищі Goktepe 3 і завершилися 16 травня. Їх виконувало бурове судно 7-го покоління Abdulhamid Han.

"Ми виявили нові запаси природного газу на родовищі в 75 мільярдів кубометрів. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише населення впродовж приблизно 3,5 років", - сказав Ердоган.

Турецький лідер підкреслив, що економічна цінність відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів. В рамках проекту "Сакарья" для розробки родовища буде використана плавуча видобувна платформа, що істотно збільшить його економічний внесок.

"Перша фаза видобутку газу в Чорному морі уже завершена. Щодня постачається 9,5 мільйонів кубометрів газу щодня - цього достатньо для 4 мільйонів домогосподарств", - сказав глава держави.

Ердоган також заявив, що мета - подвоїти видобуток до 2026 року і вчетверо збільшити його до 2028 року, що наблизить досягнення повної енергетичної незалежності Туреччини.

Відкриття родовищ газу в Чорному морі

Нагадаємо, що у 2020 році Туреччина знайшла 320 млрд кубометрів природного газу, що стало найбільшим відкриттям у Чорному морі. Тоді повідомлялося, що це дозволить збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 млрд, - до 405 млрд кубометрів.

У 2021 році Ердоган заявив про виявлення у Чорному морі ще одного родовища газу, обсягом 135 млрд кубометрів.

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