Туреччина виявила гігантське родовище газу в Чорному морі

Нове родовище природного газу забезпечить потреби турецького населення майже на чотири роки.

Про це заявив президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

За словами глави держави, відкриття було зроблене компанією Türkiye. Роботи почалися 27 березня на чорноморському родовищі Goktepe 3 і завершилися 16 травня. Їх виконувало бурове судно 7-го покоління Abdulhamid Han.

"Ми виявили нові запаси природного газу на родовищі в 75 мільярдів кубометрів. За допомогою цього обсягу ми зможемо задовольнити потреби лише населення впродовж приблизно 3,5 років", - сказав Ердоган.

Турецький лідер підкреслив, що економічна цінність відкриття природного газу становить 30 мільярдів доларів. В рамках проекту "Сакарья" для розробки родовища буде використана плавуча видобувна платформа, що істотно збільшить його економічний внесок.

"Перша фаза видобутку газу в Чорному морі уже завершена. Щодня постачається 9,5 мільйонів кубометрів газу щодня - цього достатньо для 4 мільйонів домогосподарств", - сказав глава держави.

Ердоган також заявив, що мета - подвоїти видобуток до 2026 року і вчетверо збільшити його до 2028 року, що наблизить досягнення повної енергетичної незалежності Туреччини.