"Колісниці Гідеона". Ізраїль розпочав нову наземну операцію в Газі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ЦАХАЛу протягом останніх 24 годин сили Армії оборони Ізраїлю розпочали широку наземну операцію по півночі та півдні Сектору Газа в рамках початку операції "Колісниці Гідеона".

Військові повідомили, що протягом минулого тижня Повітряні сили розпочали початковий удар, під час якого атакували понад 670 цілей терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Газа, щоб зірвати підготовку противника та допомогти наземній операції.

Серед цілей атак були:

склади зброї,

терористи,

підземний маршрут,

пускові установки протитанкових ракет.

Як відомо, наразі Повітряні сили Ізраїлю продовжують безперервно допомагати силам, що діють по всьому сектору Газа.

Станом на зараз, за даними ЦАХАЛ, військові ліквідували десятки терористів, знищили наземну та підземну терористичну інфраструктуру, а також окупували контрольовані райони в секторі Газа.

"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти проти терористичних організацій у секторі Газа настільки, наскільки це необхідно", - додав ЦАХАЛ.