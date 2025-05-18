Росія вперше зупинила танкер з естонського порту: як реагують в Таллінні
У територіальних водах Росії вперше зупинили нафтовий танкер з Естонії. У Таллінні розцінили це як тривожний сигнал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR та Міністерство закордонних справ Естонії.
Російська влада сьогодні вперше затримала грецький нафтовий танкер після того, як він вийшов з естонського порту. Примітно, що танкер прямував заздалегідь узгодженим маршрутом у територіальних водах Росії.
Варто зауважити, що даний інцидент стався через кілька днів після того, як Естонія спробувала зупинити судно російського тіньового флоту.
Як повідомила Транспортна адміністрація Естонії, танкер "Green Admire" під прапором Ліберії вийшов з порту Сілламяе на сході Естонії з вантажем сланцевої нафти, призначеної до Роттердама, Нідерланди.
За даними видання ERR, подібного інциденту раніше ніколи не траплялося.
Для забезпечення безпеки надалі суднам, що прямують до Сілламяе та з нього, буде наказано залишатися в територіальних водах Естонії.
У заяві Міністерства закордонних справ Естонії йдеться про те, що танкер було затримано під час відправлення з порту.
"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія продовжує діяти непередбачувано, тому в майбутньому кораблі будуть спрямовані альтернативним маршрутом", - заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
Він також зауважив, що вже повідомив союзників про цю подію.
Інцидент у Балтійському морі
Нагадаємо, кілька днів тому, корабель "Ягуар" без прапора, який потрапив під санкції Британії, відмовився співпрацювати з естонцями, коли ті просили його зупинитись.
В Естонії пояснили, що корабель йшов у міжнародних водах та відмовився змінити курс на вимогу флоту. Після спроби його затримати до місця події наблизився російський винищувач Су-35. Він зробив коло навколо танкера та під час цього ненадовго порушив повітряний простір Естонії.
Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що Росія підняла у небо винищувач під час проби Таллінна затримати у Балтійському морі нафтовий танкер, який ймовірно належить "тіньовому флоту" та перебуває під санкціями.
Невдовзі в НАТО відреагували на порушення винищувачем РФ повітряного простору Естонії.
А після цього випадку Рада держав Балтійського моря ухвалила історичне рішення - продовжити свою діяльність і сконцентруватися на боротьбі з тіньовим флотом Росії.
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