Понад 270 дронів. РФ здійснила рекордну атаку на Україну: як спрацювала ППО

У ніч на 18 травня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши 273 безпілотники, зокрема ударні Shahed і дрони-імітатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

За даними Повітряних сил, противник атакував з п’яти напрямків: Брянська, Курська, Орловська області, а також з районів Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Оборону українського неба забезпечували зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на ранок 18 травня, в результаті було збито 88 ударних дронів, ще 128 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені, тобто не досягли своїх цілей і не завдали шкоди.

Один ворожий БПЛА все ще перебуває в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Ця атака стала рекордною за кількістю дронів, які Росія запускала по Україні за одну ніч. Попередній 267 безпілотників було зафіксовано 23 лютого 2025 року.

Також окупанти застосували три балістичні ракети "Іскандер-М" і KN-23 з Криму. Це була найбільша кількість дронів, які РФ запускала по Україні за одну атаку.