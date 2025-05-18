Данія надасть Україні нову військову допомогу, застосувавши особливу схему

У 2025 році Данія планує розподілити близько 830 мільйонів євро для закупівлі виробленої в Україні оборонної продукції в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility).

Міністр оборони Данії Тролс Лунд Поульсен заявив, що таке рішення є визнанням зусиль Данії в підтримці України.

"З огляду на геополітичну ситуацію, важливо демонструвати нашу солідарність з Україною. Завдяки "датській моделі", Данія стала лідером міжнародних зусиль зі зміцнення оборонного виробництва в Україні. Це справді винятково, що ми тепер маємо можливість посилити ці зусилля ще більше завдяки додатковому фінансуванню з боку ЄС. Те, що Євросоюз вирішив спрямувати ще більше коштів через Данію цього року, є визнанням наших зусиль у цьому напрямку", - зазначив він.

21 травня 2024 року міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення використовувати надприбутки від заморожених російських активів для підтримки України. Зокрема, йдеться про фінансування військової допомоги Україні з боку окремих країн-членів у 2025 році. Плануються постачання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншого озброєння, виробленого на українських підприємствах.

У данському Міноборони зазначили, що закупівлі через українську оборонну промисловість, сприятимуть зміцненню внутрішнього виробництва, забезпеченню конкурентних цін та швидкій адаптації до потреб Збройних сил України. Крім того, українські військові отримають техніку, з якою вже знайомі та яку можуть обслуговувати самостійно.

"Під час мого минулорічного візиту до України, я зустрівся з представниками кількох оборонних підприємств та переконався в перспективності підтримки країни через прямі закупівлі в її власній промисловості. Вони дозволяють оперативно забезпечувати її нагальні військові потреби. Таким чином ми гарантуємо, що нагальні військові потреби можуть бути оперативно забезпечені всередині країни. Це дає очевидні логістичні переваги і водночас сприяє розвитку оборонної промисловості України на перспективу. Тепер ми можемо реалізовувати це у ще більшому масштабі", - наголосив Поульсен.

Датська модель

У 2024 році Данія стала першою країною, яка здійснила фінансування закупівель в українській оборонній промисловості через державні механізми України. В межах так званої "датської моделі", Копенгаген розпорядився приблизно 400 мільйонами євро, отриманими як надприбутки від заморожених російських активів, та діяла як виконавчий партнер ЄС. Загальний обсяг реалізованого фінансування у 2024 році становив близько 4,4 мільярда данських крон.

У 2025 році Данія планує більш ніж удвічі збільшити обсяг фінансування за цією моделлю. Крім того, країна вже виділила 3 мільярди данських крон із Фонду допомоги Україні на закупівлі в українській оборонній промисловості у період із 2025 по 2027 рік. Також Данія виконуватиме функції виконавчого партнера для низки інших країн, зокрема Норвегії, Швеції, Ісландії та Канади.

В Міноборони Данії також повідомили, що відомство підписало з Єврокомісією угоду, яка надає Данії роль виконавця для виплати значної частини непередбачених прибутків від заморожених російських активів у 2025 році.