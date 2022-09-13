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Наступление ВСУ в Донецкой области и массовый обстрел Харькова: новости за 12 сентября

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 08:15
Наступление ВСУ в Донецкой области и массовый обстрел Харькова: новости за 12 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли успешно продвинуться в Донецкой области и деоккупировать несколько населенных пунктов. Тем временем российские солдаты нанесли массовый удар по Харькову.

Подробнее о том, что произошло в понедельник, 12 сентября, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Масштабное контрнаступление ВСУ на востоке продолжилось в Донецкой области

Украинские военные 12 сентября совершили успешные наступательные действия в Донецкой области.

В результате продвижения ВСУ в регионе был освобожден город Святогорск и село Богородичное. В Святогорске бойцы ВСУ уже установили флаг Украины на здании городского совета.

Российские войска массово обстреляли Харьков: есть погибший и раненые

Российские войска 12 сентября массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

Оккупанты попали в дорожное покрытие. В результате обстрела погиб один человек, еще шестеро - получили ранения. Также было временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Город остался без электроэнергии и воды.

За сутки, 11 сентября, украинские военные освободили более 20 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, освободили более 20 населенных пунктов, проводятся взятия их под полный контроль и стабилизационные мероприятия.

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. При этом украинским защитникам удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Украинские военные освободили: Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.

ВСУ предупредили украинцев: оккупанты могут активизировать ракетные удары

Украинские военные предупреждают, что российские оккупанты могут активизировать атаки ракетами по территории Украины, учитывая недавние успехи ВСУ.

"Не исключено, что, прикрывая свои поражения по линии фронта, враг может активизировать ракетные удары и обстрелы реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией тыловых районов и освобожденных населенных пунктов", - рассказали в ОК “Юг”.

Зеленский назвал условие для ослабления санкций против РФ

Разговор об ослаблении санкций против России можно начинать только тогда, когда российская армия выйдет с территории Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории", - отметил глава украинского государства.

Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб

Российские оккупанты временно приостановили отправку новых подразделений на фронт на фоне массового отказа добровольцев принимать участие в войне против Украины.

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях", - рассказали в Генштабе.

Дожди из Украины не уйдут: прогноз погоды на 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, в Украине ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха прогреется до +22 градусов.

В восточных областях ночью местами прогнозируется сильный дождь, а в западных областях небольшой дождь. Днем будет без существенных осадков.

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