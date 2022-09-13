Наступ ЗСУ в Донецькій області та масовий обстріл Харкова: новини за 12 вересня

Українські військові змогли успішно просунутися в Донецькій області і деокупувати кілька населених пунктів. Тим часом російські солдати завдали масового удару по Харкову.

Детальніше про те, що сталося в понеділок, 12 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Масштабний контрнаступ ЗСУ на сході продовжився в Донецькій області

Українські військові 12 вересня здійснили успішні наступальні дії в Донецькій області.

В результаті просування ЗСУ в регіоні було звільнено місто Святогірськ і село Богородичне. У Святогірську бійці ЗСУ вже встановили прапор України на будівлі міської ради.

Російські війська масово обстріляли Харків: є загиблий і поранені

Російські війська 12 вересня масово обстріляли Харків. В результаті атаки окупантів є постраждалі.

Окупанти влучили в дорожнє покриття. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще шестеро - отримали поранення. Також було тимчасово призупинено рух по лініях Харківського метрополітену. Місто залишилося без електроенергії і води.

За добу, 11 вересня, українські військові звільнили понад 20 населених пунктів

Збройні Сили України за добу, 11 вересня, звільнили понад 20 населених пунктів, проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи.

ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів у Херсонській області

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Українські військові звільнили: Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

ЗСУ попередили українців: окупанти можуть активізувати ракетні удари

Українські військові попереджають, що російські окупанти можуть активізувати атаки ракетами по території України, враховуючи нещодавні успіхи ЗСУ.

"Не виключено, що, прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари і обстріли реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів і звільнених населених пунктів", - розповіли в ОК "Південь".

Зеленський назвав умову для послаблення санкцій проти РФ

Розмова про послаблення санкцій проти Росії можна починати тільки тоді, коли російська армія вийде з території України, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Не можна знімати санкції, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не підуть з нашої території", - зазначив голова української держави.

Росія призупиняє відправку нових підрозділів в Україну, - Генштаб

Російські окупанти тимчасово призупинили відправку нових підрозділів на фронт на тлі масової відмови добровольців брати участь у війні проти України.

"Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових вже сформованих підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусили велику кількість добровольців категорично відмовитися від перспективи служби в бойових умовах", - розповіли в Генштабі.

Дощі з України не підуть: прогноз погоди на 13 Вересня

У вівторок, 13 вересня, в Україні очікуються помірні дощі. Температура повітря прогріється до + 22 градусів.

У східних областях вночі місцями прогнозується сильний дощ, а в західних областях невеликий дощ. Вдень буде без істотних опадів.