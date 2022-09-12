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Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области (видео)

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 21:30
Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области (видео) Фото: украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные освободили село Богородичное Донецкой области. В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений, которые вызвали российские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОВА.

Украинские военные освободили Богородичное Донецкой области (видео)Судя по опубликованному видео, из-за продолжительных обстрелов населенного пункта в Славянском районе российскими войсками в селе почти не осталось целых строений. Существенно повреждены, или разрушены административные и промышленные здания, также сильно пострадали жилые дома и церкви.

Ранее стало известно, что сегодня бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.

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