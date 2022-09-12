ВСУ предупредили украинцев: оккупанты могут активизировать ракетные удары

Украинские военные предупреждают, что российские оккупанты могут активизировать атаки ракетами по территории Украины, учитывая недавние успехи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК " Юг ".

"Не исключено, что, прикрывая свои поражения по линии фронта, враг может активизировать ракетные удары и обстрелы реактивными системами залпового огня, тяжелой артиллерией тыловых районов и освобожденных населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Исходя из этого, военные просят не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и напоминают о соблюдении правила двух стен, которым необходимо воспользоваться, когда добраться до более надежного укрытия нет возможности.

Обстрелы Украины

Накануне вечером 11 сентября россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО.

Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдаются массовые проблемы с электроснабжением.

Уже 12 сентября оккупанты снова массово обстреляли Харьков. Под удар попали Киевский и Основянский районы. Из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро. Харьков снова остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов. Один человек погиб, 4 пострадали.