Росія понад дві години б'є по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Росіяни у суботу ввечері, 5 вересня, масовано атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок нальоту у місті зафіксовано влучання в будинки та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Згідно публікацій Федорова, ворог атакував місто фактично протягом всього дня. Проте після 21:00 у місті знову був рівень червоної загрози через атаку дронів, а також була загроза застосування дронів. Наразі відомо, що за цей час постраждали щонайменше 6 людей.
"Червоний рівень небезпеки по безпілотниках безперервно триває вже більше двох годин. На різних локаціях постраждали шість людей. Усім надається необхідна медична допомога", - написав глава ОВА, уточнивши, що був наліт дронів.
У кількох своїх попередніх публікаціях Федоров розповідав, що росіяни влучили у місті в житлові будинки, а також в адмінбудівлю.
"Ворог завдав ударів по житлових будинках у Запоріжжі. Виникли пожежі... Росіяни атакували адмінбудівлю в одному з районів Запоріжжя. Ворожий безпілотник ударив по нежитловому приміщенню. Фіксується задимлення", - йшлося у повідомленнях.
Інші атаки РФ на Запоріжжя
Нагадаємо, в ніч на 4 вересня Запоріжжя також зазнало російської атаки. В результаті обстрілу було зафіксовано пожежу в одній із багатоповерхівок.
Також ми писали, що в ніч на 25 серпня дрони також атакували Запоріжжя. Через атаки безпілотників виникла пожежа у багатоповерхівці та нежитлових будівлях.