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Массовый обстрел Харькова, город без воды и света: что известно

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 13:49
Массовый обстрел Харькова, город без воды и света: что известно Фото: российская армия 12 сентября обстреляла Харьков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 12 сентября, массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Киевский и Основянский районы Харькова.

По словам Синегубова, есть попадание в дорожное покрытие. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

"Медики продолжают работать. Информация дополняется", - отметил глава ОВА.

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В Харькове из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро.

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Харьков без воды и света

Мэр города отметил, что россияне снова обстреляли критическую инфраструктуру. Харьков остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - объяснил Терехов.

Напомним, сегодня в Харькове прогремели мощные взрывы, затем была объявлена воздушная тревога. Власти области подтвердили удар и попросили горожан находиться в укрытиях.

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