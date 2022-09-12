Массовый обстрел Харькова, город без воды и света: что известно
Российские войска сегодня, 12 сентября, массово обстреляли Харьков. В результате атаки оккупантов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Киевский и Основянский районы Харькова.
По словам Синегубова, есть попадание в дорожное покрытие. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо - получили ранения.
"Медики продолжают работать. Информация дополняется", - отметил глава ОВА.
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В Харькове из-за обстрела российских оккупантов остановилось метро.
"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Харьков без воды и света
Мэр города отметил, что россияне снова обстреляли критическую инфраструктуру. Харьков остался без электроэнергии и воды. Коммунальщики уже работают над устранением последствий обстрелов.
"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - объяснил Терехов.
Напомним, сегодня в Харькове прогремели мощные взрывы, затем была объявлена воздушная тревога. Власти области подтвердили удар и попросили горожан находиться в укрытиях.
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