Дожди из Украины не уйдут: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 13 сентября, в Украине ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха прогреется до +22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются умеренные дожди. При этом в восточных областях ночью местами прогнозируется сильный дождь, а в западных областях небольшой дождь. Днем будет без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7 +12 градусов, а днем +11 +16 градусов. В юго-восточной части страны температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +22 градусов. На высокогорье Карпат в течение суток ожидается +4 +9 градусов.

Погода в Киеве и области

Завтра в Киеве и области будет облачно с прояснениями, временами возможен дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7 +12 градусов, а днем +11 +16. В Киеве ночью прогнозируется +9 +11, а днем +12 +14.