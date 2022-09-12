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В России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей

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Понедельник 12 сентября 2022 18:30
В России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей Фото: В России хотят забирать мужчин в армию, несмотря на количество детей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В России планируют внести изменения в законы предоставить право граждан, имеющих трех и более детей, на сборы мобилизационного резерва армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной Думы РФ.

"Сейчас указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы независимо от их волеизъявления и соответственно они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотел бы это сделать", - сказано в пояснительной записке.

Поправки планируют внести в федеральные законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

Законопроектом также предлагается уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения детей на иждивении.

Напомним, что на войну в Украине россияне отправили жителей Камчатки и Дальнего Востока.

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