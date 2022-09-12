Удар по жилому дому в Харькове: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в ночь на 12 сентября нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По словам мера, в результате обстрела жилой дом частично разрушен.

"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", - написал он.

Также Терехов рассказал, что ночью в городе спасательные службы восстановили водоснабжение, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.