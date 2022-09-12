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Удар по жилому дому в Харькове: есть погибший и раненые

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Харьков, Понедельник 12 сентября 2022 08:31
Удар по жилому дому в Харькове: есть погибший и раненые Фото: вследствие ракетного удара по жилому дому в Харькове есть погибший (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в ночь на 12 сентября нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

По словам мера, в результате обстрела жилой дом частично разрушен.

"Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен", - написал он.

Также Терехов рассказал, что ночью в городе спасательные службы восстановили водоснабжение, а метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Напомним, вчера вечером российские оккупанты выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, военные сбили 9 из них.

Один из ударов пришелся по крупнейшей в Украине Харьковской ТЭЦ. Вследствие чего погиб работник предприятия.

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