ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 18:46
Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину, - Генштаб Фото: Россия приостанавливает отправку новых подразделений в Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты временно приостановили отправку новых подразделений на фронт на фоне массового отказа добровольцев принимать участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых уже сформировавшихся подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация на театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставили большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях", - рассказали в Генштабе.

По данным ведомства, на ситуацию повлияла также правдивая информация о количестве погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В Генштабе отмечают, что количество “отказников” возросло и из-за отношения к раненным. В госпиталях РФ намеренно упрощают диагнозы и характер травм, чтобы вернуть военных на фронт как можно быстрее.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, бойцы ВСУ с начала сентября освободили от российских оккупантов уже почти 2000 километров территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
Взяли 500 квадратных км. Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонской области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян